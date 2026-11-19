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AMALIA VEGA



Q.E.P.D.



Falleció el 18/11/2026. Acompañan con profundo pesar a su compañera Verónica Rubinsky Vega y a su familia en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su tía. Compañeros del Juzgado Laboral N.º 1. c/265



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AMALIA VEGA



Q.E.P.D.



Falleció el 18/11/2026. El Dr. Octavio Panozzo y su familia; participan con profundo pesar el fallecimiento de la tía de Verónica Rubisky Vega, acompañándola a ella y a sus seres queridos en este difícil momento y elevando una oración por su eterno descanso. c/266



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AMALIA JOSE VEGA



Q.E.P.D.



Falleció el 18/11/2026. Familia Chatelet - Croci participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración por su eterno descanso. c/267



