DIEGO TUSAR



Q.E.P.D



Falleció el 21/11/2026. La Rectora de la Universidad de la Cuenca del Plata, Mgtr. Florencia Rodríguez, participa con profundo pesar el fallecimiento de Diego Tusar, padre de la Subsecretaria Académica de la institución, Esp. Karina Tusar, y acompaña a sus familiares y seres queridos en tan sentida pérdida.

DIEGO TUSAR



Q.E.P.D.



Falleció el 21/11/2026. Autoridades superiores y personal de la Universidad de la Cuenca del Plata participan con profundo pesar el fallecimiento de Diego Tusar, padre de la Esp. Karina Tusar, Subsecretaria Académica de la institución. Hacen llegar sus condolencias y acompañan a su familia en este difícil momento.



