✡
DRA. ROSA CUCHER DE BLUSTEIN
Z'L
Falleció el 24/11/2026. El Dr. José Miguel Bonet, participa el fallecimiento de su antigua Profesora y acompaña a Guillermo, Mónica y flia., en estas horas difíciles. Paz en su tumba. c/289
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
✡
DRA. ROSA CUCHER DE BLUSTEIN
Z'L
Falleció el 24/11/2026. El Dr. José Miguel Bonet, participa el fallecimiento de su antigua Profesora y acompaña a Guillermo, Mónica y flia., en estas horas difíciles. Paz en su tumba. c/289