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DANIEL DONCHEFF



Q.E.P.D.



Falleció el 27/11/2026. Las Dras. Paola Pellegrino y Andrea Palomeque Albornoz, Juezas de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Sala III, junto con su equipo de trabajo, participan con profundo pesar el fallecimiento del Padre del Secretario Relator, Dr. Daniel Iván Doncheff. En tan doloroso momento, expresan sus más sentidas condolencias y lo acompañan a él y a sus familiares, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y rogando a Dios que les conceda cristiana resignación y fortaleza para sobrellevar tan irreparable pérdida. c/298

DANIEL DONCHEFF



Q.E.P.D.



Falleció el 27/11/2026. El Círculo de Estudios Procesales "Dr. Virgilio Acosta" participa el fallecimiento del Sr. Padre de su asociado Dr. Iván Doncheff. C/300



