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EZEQUIEL MARTIN GARCÍA GOROSTEGUI



Q.E.P.D.



Falleció el 28/11/2026. El Directorio del Banco de Corrientes S.A., participa con profundo pesar del fallecimiento de Ezequiel Martin, colaborador de nuestra Entidad, y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos.



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EZEQUIEL MARTIN GARCÍA GOROSTEGUI



Q.E.P.D.



Falleció el 28/11/2026. La Gerencia de Sistemas del Banco de Corrientes S.A., participa con profundo pesar del fallecimiento de Ezequiel Martin, colaborador de nuestra Entidad, y ruega una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos.



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EZEQUIEL MARTIN GARCÍA GOROSTEGUI



Q.E.P.D.



Falleció el 28/11/2026. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo pesar del fallecimiento de su compañero Ezequiel Martin, y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos.



