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AGUIRRE ADELA CALIXTA "QUELITA”

Por El Litoral

Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 00:00

AGUIRRE ADELA CALIXTA "QUELITA”

Q.E.P.D.

Falleció el 03/11/2026. El Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. AGUIRRE ADELA CALIXTA "QUELITA", madre de nuestro compañero Martín Quiroz.

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