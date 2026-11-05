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AGUIRRE ADELA CALIXTA "QUELITA”

Q.E.P.D.

Falleció el 03/11/2026. El Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. AGUIRRE ADELA CALIXTA "QUELITA", madre de nuestro compañero Martín Quiroz.