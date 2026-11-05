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MARÍA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2026. "Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo". Ernest Hemingway. Acompañamos a Abel, Mechi y familia, sus amigos que siempre comparten su mesa. Pichin, José Miguel, Carlos Mantilla, Paquito, Rubín, Kiko, Minguito. Pidiendo a Dios le señale el camino de la resignación. Paz en su tumba.

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MARÍA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2026. La Asociación Correntina De Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASCAAR) participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana del Doctor Abel Fernández, Presidente de la Asociación. Elevando una oración a su memoria y cristiana resignación para sus familiares.