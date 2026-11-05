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OLGA EPIFANIA LENSINA

Por El Litoral

Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 00:00

OLGA EPIFANIA LENSINA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2025. Al cumplirse el 1er año de su fallecimiento su esposo Eduardo Guillermo Casco invita a familiares y amigos a la Santa Misa en su recuerdo hoy a las 19.45 en la Iglesia de la Cruz. c/220

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