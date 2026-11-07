†

ANA MARÍA PARDO DE MANTILLA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Gustavo García Pardo, su esposa Silvia y sus hijos Maximiliano, Daniela y Agustín, acompañan a Fernando y familia en este momento y piden para su prima Ana María que el Señor la reciba en sus brazos. Q.E.P.D.

†

ANA MARÍA PARDO DE MANTILLA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Querida Ana María, tus primas Graciela e Ines García Pardo y familias, elevan una oración para que brille para vos la luz eterna. A Fernando, hijos y nietos Dios les de paz y resignación. Q.E.P.D.

†

ANA MARÍA PARDO DE MANTILLA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. El presidente de la ASRC, Carlos Raúl Roldán, y su Comisión Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de la señora Ana María Pardo de Mantilla, madre de Maximiliano Mantilla, director delegado del Distrito 8 de la Sociedad Rural Argentina.

Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias.

ASRC – Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes. c/232

†

ANA MARÍA PARDO DE MANTILLA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Sus amigos Roberto Gómez Cullen, María Susana Belcastro, hijos y nietos despiden con inmenso cariño a su querida amiga, abrazando en estos momentos de dolor a Fernando y familia, con el consuelo que Ana María fue al cielo para el encuentro con su querido hijo Fernandito con un mensaje de amor de su padre, hermanos y sobrinos, para ambos en su querida memoria agradecemos oraciones.

†

ANA MARÍA PARDO DE MANTILLA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Juan Ruiz Orrico, Ma. Evangelina y sus hijos: Pilar, Estanislao y Juan Telmo, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones para el eterno descanso de su alma.

†

ANA MARÍA PARDO DE MANTILLA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Romilio A. Bruzzo, su esposa Leonor Martínez Pomarada, sus hijos Julio Cesar, Ma. Evangelina, Maica y todos sus nietos participan su fallecimiento y acompañan a toda su querida familia.

†

ANA MARÍA PARDO DE MANTILLA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. La Comisión Directiva de La Sociedad Rural de Corrientes participa con pesar el fallecimiento de la madre de su Director Maximiliano Mantilla y ruega su descanso eterno.