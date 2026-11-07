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JOSE RODOLFO ORTELLADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Directivos y personal de Karstec S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de nuestra colaboradora Pompy y tío de Noelia y Paula y acompañan a su familia, elevando una oración en su memoria. c/308

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JOSE RODOLFO ORTELLADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Maricel Senosiain, Horacio Duarte, Horacio Villacorta, Magalí Báez, Eduardo Toledo, Ernesto Senosiain, Mariana Virgona, Jalil Monzon, Alicia Santa Cruz, Magali Princich, Ignacio Socias, Soledad Morales y sus familias participan con profundo dolor la partida del hermano de nuestra compañera y amiga Pompy y tío de Noe y Pauli. Descansa en paz. c/308

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JOSÉ RODOLFO ORTELLADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Cristian Karsten y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su querida amiga Pompella Ortellado por la partida de su hermano, rogando una oración en su memoria y por su eterno descanso. c/309

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JOSÉ RODOLFO ORTELLADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Con profundo respeto, Herman Karsten y familia despiden a José Rodolfo y se unen al dolor de su hermana Pompella Ortellado, amiga de la familia. Rogamos por el eterno descanso de su alma y pedimos una oración por la resignación cristiana de todos sus seres queridos. c/309

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JOSÉ RODOLFO ORTELLADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Los Directivos y el personal de SyK S.A. y SG SA participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su estimada colaboradora y amiga Pompella Ortellado. Acompañan a toda su familia en este momento de dolor y elevan sus plegarias por el eterno descanso de su alma. c/309