†

DARDO ANTONIO "CACHO" GALEANO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026. Te despedimos con todo nuestro amor, querido Cacho, vivirás siempre en nuestros Corazones. Tu esposa Liliana, tus hijos María, Matías y Martin, hijos políticos Enrique y Lourdes y tu nieta Maite. Te amamos hasta el infinito. c/233

†

DARDO ANTONIO GALEANO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2026 en la ciudad de Corrientes. Antonio C. Esquivel y su esposa Berta b. Fernández, Sergio A. Esquivel y su esposa Paola A. Micelli y sus hijos Agostina y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Lili y a Martin en este momento de dolor. Elevamos oraciones al Señor, por el eterno descanso de su alma y lo tenga junto a Él.