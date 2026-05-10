D. GERARDO ROQUE PÉREZ

Q.E.P.D.

Falleció el 09/05/2026. El Señor Gobernador de la Provincia de Corrientes D. Juan Pablo Valdés, participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Intendente Municipal de la localidad de Gobernador Martínez. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y acompaña a sus familiares en tan dolorosa pérdida. C/438

D. GERARDO ROQUE PÉREZ

Q.E.P.D.

Falleció el 09/05/2026. El Gobierno de la Provincia de Corrientes participa con pesar el fallecimiento del Sr. Intendente Municipal de la localidad de Gobernador Martínez y acompaña a toda la Comunidad Martinense por tan lamentable pérdida. C/438

†

GERARDO ROQUE PÉREZ

Q.E.P.D.

Falleció el 09/05/2026. HITO S.A. participa su fallecimiento y lo recuerda con mucho respeto. Rogamos Oraciones. QEPD /133

GERARDO ROQUE PEREZ

Q.E.P.D.

Falleció el 09/05/26. El Vicegobernador de la Provincia Dr. Pedro Braillard Poccard y familia participan con profundo pesar su fallecimiento Eleva una oración por el descanso de su alma. c/441

GERARDO ROQUE PEREZ

Q.E.P.D.

Falleció el 09/05/26. El Presidente de la Honorable Cámara de Senadores Dr. Pedro Braillard Poccard, los senadores Provinciales y autoridades superiores participan con profundo pesar su fallecimiento. Eleva una oración por el descanso de su alma.