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JOSÉ LUIS DE LA VEGA

Por El Litoral

Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 00:00

JOSÉ LUIS DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Falleció el 20/05/2026. La Dirección Médica y el Personal de Unidad Renal Corrientes S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de la Dra. Verónica de la Vega. Acompañamos a ella y a su familia en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso. Q.E.P.D. c/467

JOSÉ LUIS DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Falleció el 20/05/2026. Personal Profesional, Enfermeros y Administrativos del Servicio de Endocrinología, Nutrición y Diabetes del Hospital "J. R. Vidal" participan con profundo pesar el fallecimiento del Padre de la querida Dra. Verónica De la Vega, nuestras oraciones la acompañan pidiendo por su eterno descanso y una cristiana resignación a su familia.

JOSÉ LUIS DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 20 de Mayo 2026. Juan Luis Binda y Dulce María Toma Diaz Ulloque participan con pena su fallecimiento. Acompañan a Yuyi y a sus hijas con afecto. c/470

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