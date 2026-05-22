¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Funebres

MARIA SUSANA LANGUASCO DE SERENELLI

Por El Litoral

Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 00:00

MARIA SUSANA LANGUASCO DE SERENELLI

Q.E.P.D.

Falleció el 20/05/2026. Su hermana María del Carmen Languasco, su cuñado Oscar A. Monzon, sus sobrinos Lucas, Juan Pablo y Agustín, participan con pesar el fallecimiento de María Susana. Brille para ella la luz que no tiene fin.

MARIA SUSANA LANGUASCO DE SERENELLI

Q.E.P.D.

Falleció el 20/05/2026. Ariel Armando y Flia., María Martha y Flia., Eduardo Manuel y Flia. y José Jorge Botello participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD