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MARIA SUSANA LANGUASCO DE SERENELLI

Q.E.P.D.

Falleció el 20/05/2026. Su hermana María del Carmen Languasco, su cuñado Oscar A. Monzon, sus sobrinos Lucas, Juan Pablo y Agustín, participan con pesar el fallecimiento de María Susana. Brille para ella la luz que no tiene fin.

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MARIA SUSANA LANGUASCO DE SERENELLI

Q.E.P.D.

Falleció el 20/05/2026. Ariel Armando y Flia., María Martha y Flia., Eduardo Manuel y Flia. y José Jorge Botello participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.