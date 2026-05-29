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JULIO ALBERTO TESTI

Q.E.P.D.

Falleció el 27/05/2026. Sus hijos María Lucrecia, Julio Alberto y Silvia, hijos y nietos participan con profundo pesar su Partida y ruegan una oración en su memoria.

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JULIO ALBERTO TESTI

Q.E.P.D.

Falleció el 27/05/2026. Sus hijos María Lucrecia, Julio Alberto. Su nuera Silvia. Sus nietos Alejandro, Belén, Luciana, Mauricio, Martín, Valentina y Dante. Participan con profundo dolor su Partida y ruegan una oración en su memoria. Qué brille para él la luz qué no tiene fin.