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JULIO DARIO SCHWETZ
Z´L
Falleció el 27/05/2026. Las compañeras de su hermana Mirtha de la Promoción 1970 de la Escuela Normal "Dr. Juan Pujol" participan el fallecimiento de Julio acompañándola junto a sus familiares en este triste momento.
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Por El Litoral
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JULIO DARIO SCHWETZ
Z´L
Falleció el 27/05/2026. Las compañeras de su hermana Mirtha de la Promoción 1970 de la Escuela Normal "Dr. Juan Pujol" participan el fallecimiento de Julio acompañándola junto a sus familiares en este triste momento.