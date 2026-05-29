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JULIO DARIO SCHWETZ

Por El Litoral

Viernes, 29 de mayo de 2026 a las 00:00

JULIO DARIO SCHWETZ

Z´L

Falleció el 27/05/2026. Las compañeras de su hermana Mirtha de la Promoción 1970 de la Escuela Normal "Dr. Juan Pujol" participan el fallecimiento de Julio acompañándola junto a sus familiares en este triste momento.

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