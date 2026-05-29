LUIS RAFAEL AÚCAR YAYA

Q.E.P.D.

Falleció el 27/05/26. La Senadora Provincial CARLOTA CARBALLO y su equipo de colaboradores, participan el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo Dra. Amalia Aúcar y hacen llegar sus condolencias a su esposa Lida Chaín y demás familiares. Elevan una oración por el descanso de su alma.

LUIS RAFAEL AÚCAR YAYA

Q.E.P.D.

Falleció el 27/05/26. Joel Barrios, Elías Ramírez y Rosario Barrios participan el fallecimiento del padre de la Dra. Amalia Aúcar. Elevan una oración por el descanso de su alma.