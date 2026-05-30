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EDUVIGIS FERRERO DE MICHELI

Q.E.P.D.

Falleció el 29 de mayo de 2026 en Corrientes, a los 96 años. La Junta de Historia de la Provincia de Corrientes, participa con profunda pena el deceso de la señora madre de su Miembro de Número Carlos Micheli, y ruega a los creyentes una oración a su memoria. c/506

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EDUVIGES FERRERO DE MICHELI (Tetona)

Q.E.P.D.

Falleció el 29/05/2026. Los vecinos de Calle Velez Sarsfield lamentan con mucho pesar la partida de Dña. Tetona, abrazan espiritualmente a su familia, deseando amoroso consuelo para ellos y elevando una oración por su eterno descanso y que brille la Luz que no tiene fin.

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EDUVIGES FERRERO DE MICHELI (Tetona)

Q.E.P.D.

Falleció el 29/05/2026. Cynthia y Gachi Matusevich, abrazan con el corazón a la familia Micheli, muy querida y vecinos de toda la vida, lamentando con mucho cariño la partida de Dña. Tetona, deseando que su recuerdo ilumine siempre el camino de sus hijos, nietos y bisnietos, brindando el consuelo ante el dolor, y pedimos que su descanso sea en eterna Paz.