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RAQUEL LOTERO DE EZCURRA

Q.E.P.D.

Falleció en Bs As el 28/05/26. Lucrecia M.Z. de Lawler, sus hijos Carolina, Gloria, Federico y Amanda, y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso. c/504

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RAQUEL LOTERO DE EZCURRA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2026. Sus hermanos Enrique y Elvira, sus sobrinos Martin, Cecilia, Carlos y Florencia Roca, sus sobrinos nietos Benjamin, Catalina y Segundo participan su fallecimiento recordándola con mucho cariño y tristeza a la querida Raquela, Rogamos oraciones en su memoria.