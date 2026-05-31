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DR JULIO ALBERTO

Por El Litoral

Domingo, 31 de mayo de 2026 a las 00:00

DR JULIO ALBERTO

Q.E.P.D.

Falleció el 27/05/2026. Ernesto Canga y su esposa Mirta Reilly participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a Lucrecia y Julito y demás familiares. Rogamos por el eterno descanso de su alma. C/516

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