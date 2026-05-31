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EDUVIGES FERRERO DE MICHELI (Totona)

Q.E.P.D.

Falleció el 29/05/2026. Los vecinos de Calle Velez Sarsfield lamentan con mucho pesar la partida de Dña. Totona, abrazan espiritualmente a su familia, deseando amoroso consuelo para ellos y elevando una oración por su eterno descanso y que brille la Luz que no tiene fin.

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EDUVIGES FERRERO DE MICHELI (Totona)

Q.E.P.D.

Falleció el 29/05/2026. Cynthia y Gachi Matusevich, abrazan con el corazón a la familia Micheli, muy querida y vecinos de toda la vida, lamentando con mucho cariño la partida de Dña. Totona, deseando que su recuerdo ilumine siempre el camino de sus hijos, nietos y bisnietos, brindando el consuelo ante el dolor, y pedimos que su descanso sea en eterna Paz.

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EDUVIGES FERRERO DE MICHELI (Totona)

Q.E.P.D.

Falleció el 29/05/2026. Ramón, Dulce María Toma Diaz Ulloque, Juan Luis Binda, junto a sus sobrinos Jordi y Fernandito, participan su fallecimiento con mucho pesar. Acompañan a su querida familia con cariño y oraciones. C/515