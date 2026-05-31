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MARÍA SILVIA DEL BUONO DE RODRIGUEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 26/05/2026. Su esposo Martín Atlántico Rodríguez, sus hijos, Martín, María Pía, María Silvia y Patricio, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
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Por El Litoral
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MARÍA SILVIA DEL BUONO DE RODRIGUEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 26/05/2026. Su esposo Martín Atlántico Rodríguez, sus hijos, Martín, María Pía, María Silvia y Patricio, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.