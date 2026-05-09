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CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Sergio Necchi (a), su esposa María Rosa Antonelli (a) y su hija Lucia Necchi Antonelli (a) con inmensa tristeza participan su fallecimiento y abrazan a toda la familia en estos momentos con la plena confianza del descanso en paz del querido e inolvidable Bocha. c/427

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DR. CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. MARIA ROSA ANTONELLI (a) con particular tristeza participa el fallecimiento del gran abogado y mejor persona. Su integridad, honestidad y su calidad humana dejan huellas imborrables en todos los que hemos tenido el honor de conocerlo y trabajar juntos. c/427

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CARLOS ALBERTO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Fernando de la Vega y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y piden una oración en su memoria. Un hombre que honró a la profesión de abogado y se caracterizó por su honestidad y profundas convicciones morales. Se lo extrañará. c/429

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DR. CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Carlos Edgar Majul, Laura Pasetto de Majul y Edgar A. Majul, participan con pesar su fallecimiento. Acompañamos a su familia en este momento de dolor con sincero respeto y afecto. Oraciones a su memoria. c/425

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CARLOS ALBERTO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Mónica Ibarra Ruveda de Villanueva, su cuñado Carlos Villanueva, su cuñada Susana Mancedo, hermanas Mirta Ibarra Ruveda, Briseyda Ibarra Ruveda y familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos y acompañan a toda su familia, rogando por su eterno descanso. c/431

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DR. CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Jorge Martínez Cordoba y Nela Lorenzo de Martínez Cordoba e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su momería.

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DR. CARLOS A. MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Ricardo Sebastían Danuzzo participa con pesar el fallecimiento del distinguido y ex presidente del Colegio de Abogados de Corrientes Dr. Menises, acompañando a su familia y ruegan una oración en su memoria.

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DR. CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Laura Alicia Majul, María Laura Krujoski, Carlos Edgar Majul, Laura Isabel Pasetto de Majul y Edgar Agustín Majul, participan su fallecimiento, acompañan a su apreciada familia y ruegan oraciones en su memoria. c/430

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CARLOS ALBERTO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/V/2026. Mario R. Branca y Mercedes R. Scaramellini Guerrero e hijos, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/432