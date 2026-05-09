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MALVINA LOTERO DE MARTINEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció el 07/V/2026. Mario R. Branca y Mercedes R. Scaramellini, e hijos participan y ruegan una oración en su memoria. c/432

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MALVINA LOTERO DE MARTINEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció el 07/05/2026. María Sara Galmarini, hijos y nietos, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño en este difícil momento. Ruegan una oración a su querida memoria. c/433

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MALVINA LOTERO DE MARTINEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció el 07 de mayo de 2026. Ricardo G. Leconte, María Teresa Mendiondo de Leconte y familia

participan con hondo pesar su fallecimiento. Partió una hija consagrada, una esposa fiel, una buena madre y una mujer fuerte, laboriosa incansable. Los que hemos tenido el gozo de contar con su amistad sentiremos su ausencia y pediremos al Padre le conceda el descanso prometido a sus “bienaventurados”.