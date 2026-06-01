EMILIO FERNÁNDEZ

EMILIO FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 30/05/2026. María Victoria Romero Pucciariello y su hija Olivia. Acompañan en tan doloroso momento a Marce y familia.

EMILIO FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 30/05/2026. Luciano Rafart, Mariela Cangiani y familia. Acompañan con una oración en ésta gran pérdida a Marcela y familia.

EMILIO FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 30/05/2026. Lidia Romero Feris de Cotelo e hijos participan con dolor el fallecimiento de su Amigo Emilio y acompañan a su esposa Elena y a sus hijos en triste momento.

EMILIO FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 30/05/2026. Fernando Méndez, Lilian Frattini, sus hijos: María Belén, Constanza e Ignacio; sus hijos políticos, Adriano Nalda, y Francisco Bonetto, Clarita Beacon y sus nietos: Delfina, Alfonso, Eleanor, Francisco y Pilar. Participan con profundo dolor, acompañando a la familia en estos tristes momentos, que Dios lo tenga en su Santa Gloria. c/c

SR. EMILIO FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 30/05/2026. El Sr. Rodolfo Alberto Landi y Señora participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amigo, resignación Cristiana a su familia. Elevamos una Oración por el eterno descanso de su alma y que “Brille para él la Luz que no tiene fin”. c/517