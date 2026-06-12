†

EMMA ALICIA ABAD

Q.E.P.D.

Falleció el 12 de Junio de 2025. La vida no sabe igual. Todo es tan diferente, sientes que no te acostumbraras a la ausencia y que nunca te acostumbraras. Sientes un vacío muy grande difícil de llenar. Es como si te hubieran quitado una parte de si. Mamá no sabes la falta que me haces, ojala te hubiera abrazado un poco más la ultima vez.

Al cumplirse un año de su fallecimiento tus hijos haremos oficiar una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced hoy viernes 12 a las 20,00 hs. para rogar por el eterno descanso de su alma. c/577