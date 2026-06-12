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Sra. SARA ANA FELDMAN
Z´L
Sus hijos y familiares invitan a acompañarlos al rezo a realizarse el día 14 de junio a las 10 en nombre de la Sra. Sara Ana Feldman Z´L en el Cementerio Israelita por calle Juan de Garay 205. c/578
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Por El Litoral
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Sra. SARA ANA FELDMAN
Z´L
Sus hijos y familiares invitan a acompañarlos al rezo a realizarse el día 14 de junio a las 10 en nombre de la Sra. Sara Ana Feldman Z´L en el Cementerio Israelita por calle Juan de Garay 205. c/578