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GLADYS YOLANDA ESQUIVEL DE BILIBIO

Q.E.P.D.

Falleció el 12/06/2026. Con el corazón lleno de Gratitud por haber compartido su Vida y la Esperanza en la Resurrección, queremos participar de la Santa Misa que se oficiará al cumplirse el primer mes del fallecimiento de Gladys Yolanda Esquivel de Bilibio.

Elevaremos nuestras oraciones por el eterno descanso de su Bella Alma.

Miércoles, 17 de junio de 2026, a las 19.00 hs., en la Iglesia Cruz de los Milagros de Corrientes.

Agradecemos profundamente a todos los familiares, amigos y vecinos que nos acompañan en este tiempo de oración y consuelo.

Se ruega elevar una oración en su memoria. Sus familiares.