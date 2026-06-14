†
VICENTE ACOSTA
Q.E.P.D.
Falleció el 07/06/2026. Muñeca de Caamaño, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietas, participan con profundo dolor su fallecimiento y se unen a las oraciones por su eterno descanso. Brille para él la luz que no tiene fin…
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
VICENTE ACOSTA
Q.E.P.D.
Falleció el 07/06/2026. Muñeca de Caamaño, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietas, participan con profundo dolor su fallecimiento y se unen a las oraciones por su eterno descanso. Brille para él la luz que no tiene fin…