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VICENTE ACOSTA

Por El Litoral

Domingo, 14 de junio de 2026 a las 00:00

VICENTE ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 07/06/2026. Muñeca de Caamaño, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietas, participan con profundo dolor su fallecimiento y se unen a las oraciones por su eterno descanso. Brille para él la luz que no tiene fin…

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