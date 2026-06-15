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MARÍA VALENTINA OSUNA GONZÁLEZ DE ZABALA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/06/2026. Con profundo dolor, el Equipo de Supervisión de Nivel Primario del Consejo General de Educación acompaña a nuestra querida colega Supervisora Prof. Silvia Zabala ante el fallecimiento de su amada madre, María Valentina Osuna González de Zabala, acaecido el día 14 de junio de 2026. En estos momentos de inmensa tristeza, hacemos llegar a Silvia y a toda su familia nuestro afecto, cercanía y más sinceras condolencias, deseando que el amor compartido y los recuerdos atesorados les brinden consuelo y fortaleza para atravesar esta dolorosa despedida. Elevamos una oración por el eterno descanso de María Valentina y abrazamos fraternalmente a sus seres queridos. Que descanse en paz. C/592