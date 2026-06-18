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ARIEL ANTONIO LÓPEZ (MACA)

Q.E.P.D.

Falleció el 16/06/2026. El Ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia, Dr. Carlos José Vignolo, participa con profundo pesar su fallecimiento, acompaña a su familia en este difícil momento y ruega una oración por su eterno descanso. c/610

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ARIEL “MACA” LÓPEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 16/06/2026. Gabriela Borré y Marta Riera participan con profundo pesar el fallecimiento de Ariel “Maca” López, acompañando a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Elevan una oración por su eterno descanso y ruegan que encuentren consuelo ante tan irreparable pérdida. c/162