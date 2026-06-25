†
DANA MARÍA ALARCÓN AYALA
Q.E.P.D.
Falleció el 23/06/2026. La Dra. Ana María Canteros participa con profundo pesar el fallecimiento de la hija de la Dra. Norma Ayala de Alarcón. La acompaña en su dolor y ruega cristiana resignación para su familia.
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Por El Litoral
†
DANA MARÍA ALARCÓN AYALA
Q.E.P.D.
Falleció el 23/06/2026. La Dra. Ana María Canteros participa con profundo pesar el fallecimiento de la hija de la Dra. Norma Ayala de Alarcón. La acompaña en su dolor y ruega cristiana resignación para su familia.