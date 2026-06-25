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DANA MARÍA ALARCÓN AYALA

Por El Litoral

Jueves, 25 de junio de 2026 a las 00:00

DANA MARÍA ALARCÓN AYALA

Q.E.P.D.

Falleció el 23/06/2026. La Dra. Ana María Canteros participa con profundo pesar el fallecimiento de la hija de la Dra. Norma Ayala de Alarcón. La acompaña en su dolor y ruega cristiana resignación para su familia.

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