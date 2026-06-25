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NILDA BROZZONI DE JACOBO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/06/2026. Orientación para la Joven de Corrientes participa el fallecimiento de nuestra querida Mamy. Su compromiso, generosidad y dedicación dejaron una huella imborrable en nuestra institución y en quienes hemos compartido su camino. Acompañamos a sus familiares en este momento de su partida. c/633

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NILDA BROZZONI DE JACOBO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/06/2026. El Equipo de Salud Mental del hospital Ángela I. de Llano, Dra. Liliana Mihal, Lic. Paola Mucarzel, Lic. Victoria Álvarez, Lic. Milagros Vilar, Lic. Lucía Bony, Lic. Magalí Monzón, Lic. Angelina Juárez, Lic. Giulietta D'Angelo. Lic. Rosaura Cáceres y Lic. Pamela Vargas, acompaña con profundo afecto a nuestra compañera Dra. Cecilia Jacobo y a su familia en este difícil momento por el fallecimiento de su madre, expresando nuestras más sinceras condolencias y deseando que encuentren consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida. Q.E.P.D. c/638