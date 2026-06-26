¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Funebres

MARGARITA GALEANO

Por El Litoral

Viernes, 26 de junio de 2026 a las 00:00

MARGARITA GALEANO

Q.E.P.D.

Falleció el 24/06/2026. Miriam Flores, Lisel Silvestri, José Garay Broggi, Pablo Díaz y Aníbal Bar participan con pesar del fallecimiento de la mamá de Margarita Ortiz, y rezan una oración en su memoria. c/640

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD