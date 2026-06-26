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MARGARITA GALEANO
Q.E.P.D.
Falleció el 24/06/2026. Miriam Flores, Lisel Silvestri, José Garay Broggi, Pablo Díaz y Aníbal Bar participan con pesar del fallecimiento de la mamá de Margarita Ortiz, y rezan una oración en su memoria. c/640
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Por El Litoral
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MARGARITA GALEANO
Q.E.P.D.
Falleció el 24/06/2026. Miriam Flores, Lisel Silvestri, José Garay Broggi, Pablo Díaz y Aníbal Bar participan con pesar del fallecimiento de la mamá de Margarita Ortiz, y rezan una oración en su memoria. c/640