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MARGARITA GALEANO

Q.E.P.D.

Falleció el 24/06/2026. Miriam Flores, Lisel Silvestri, José Garay Broggi, Pablo Díaz y Aníbal Bar participan con pesar del fallecimiento de la mamá de Margarita Ortiz, y rezan una oración en su memoria. c/640