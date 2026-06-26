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PEDRO DEMETRIO CARDOZO “REGGIS”

Q.E.P.D.

Falleció el 25/06/2026. El Sr. Carlos Romero Feris y Sra., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

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PEDRO DEMETRIO CARDOZO “REGGIS”

Q.E.P.D.

Falleció el 25/06/2026. Directivos y Personal de Diario El Litoral, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oración por su eterno descanso.

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PEDRO DEMETRIO CARDOZO “REGGIS”

Q.E.P.D.

Falleció el 25/06/2026. Sus ex compañeros de la Sección Publicidad del diario El litoral participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

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PEDRO DEMETRIO CARDOZO “REGGIS”

Q.E.P.D.

Falleció el 25/06/2026. Tus compañeros de juntadas del Diario El Litoral te despiden con pesar rogando por tu eterno descanso.