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MANUELA MARÍA GÓMEZ

Por El Litoral

Sabado, 27 de junio de 2026 a las 00:00

MANUELA MARÍA GÓMEZ

El Arq. José Luis Matzner y la Dirección de Planificación y Obras, participan con pesar el dolor de su compañero Juan Casaro y familia, ante la perdida de su ser querido, y ruegan una oración por su eterno descanso. c/643

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