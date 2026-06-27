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NILDA BROZZONI DE JACOBO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/06/2026. El Equipo de Salud Mental del Hospital Ángela I. de Llano , Dra. Liliana Mihal, Lic. Paola Mucarzel, Lic. Victoria Álvarez, Lic. Milagros Vilar, Lic. Lucía Bony, Lic. Magalí Monzón, Lic. Angelina Juárez, Lic. Giulietta D' Angelo, Lic. Rosaura Cáceres y Lic. Pamela Vargas, acompaña con profundo afecto a nuestra compañera Dra. Cecilia Jacobo y a su familia en este difícil momento por el fallecimiento de su madre, expresando nuestras más sinceras condolencias y deseando que encuentren consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida. Q.E.P.D. c/641