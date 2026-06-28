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JORGE CARBALLO

Q.E.P.D.

Falleció el 26/06/2026. El Vicegobernador de la provincia Dr. Pedro Braillard Poccard participa con pesar el fallecimiento del padre de la Senadora Provincial Carlota Carballo. Eleva una oración por el descanso de su alma. C/654

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JORGE CARBALLO

Q.E.P.D.

Falleció el 26/06/26. La Dra. Amalia Aucar y María Lida Chain de Aúcar participan con pesar el fallecimiento del padre de su amiga la Senadora Carlota Carballo. Acompañan a su familia en este doloroso momento Eleva una oración por el descanso de su alma. C/654

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JORGE CARBALLO

Q.E.P.D.

Falleció el 26/06/2026. El equipo de trabajo de la senadora Carballo participan con pesar el fallecimiento de su padre. Acompañan a su familia en este doloroso momento Eleva una oración por el descanso de su alma. C/654