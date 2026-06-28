MANUELA MARÍA GÓMEZ
El Arq. José Luis Matzner y la Dirección de Planificación y Obras, participan con pesar el dolor de su compañero Juan Casaro y familia, ante la pérdida de su ser querido, y ruegan una oración por su eterno descanso. c/643
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Por El Litoral
MANUELA MARÍA GÓMEZ
El Arq. José Luis Matzner y la Dirección de Planificación y Obras, participan con pesar el dolor de su compañero Juan Casaro y familia, ante la pérdida de su ser querido, y ruegan una oración por su eterno descanso. c/643