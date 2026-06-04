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ALICIA ESTER AVALOS

Por El Litoral

Jueves, 04 de junio de 2026 a las 00:00

ALICIA ESTER AVALOS

Q.E.P.D

Falleció el 03/06/2026. Personal y Directivos de JUFEC S.A, participan con profundo pesar del fallecimiento de la Madre de nuestro colaborador Jorge Villalba. Elevando una oración en su memoria.

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