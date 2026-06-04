ALICIA ESTER AVALOS
Q.E.P.D
Falleció el 03/06/2026. Personal y Directivos de JUFEC S.A, participan con profundo pesar del fallecimiento de la Madre de nuestro colaborador Jorge Villalba. Elevando una oración en su memoria.
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Por El Litoral
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Falleció el 03/06/2026. Personal y Directivos de JUFEC S.A, participan con profundo pesar del fallecimiento de la Madre de nuestro colaborador Jorge Villalba. Elevando una oración en su memoria.