EULOGIO CRUZ MARQUEZ (OHIO)

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EULOGIO CRUZ MÁRQUEZ (OHIO)

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Sus amigos: María Fernanda Rolón Soto, Estela Angelica Robaina, Cesar Díaz Barroetaveña, Raul y Rogelio Balestra, Gustavo Álvarez, Lucía Portela De Álvarez y Marcelo Nocetti participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán velados en sala velatoria Salom hoy de 8 hs. a 13 hs. Cristiana resignación a Norita e hijos y familiares. c/533

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EULOGIO MÁRQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. El Directorio del Banco de Corrientes SA, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su eterno descanso.