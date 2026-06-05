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EULOGIO CRUZ MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Sus primos hermanos José Ricardo Guerrero Leconte, Laura Salas Marottoli, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Ohio elevando una oración por su eterno descanso abrazando a Nora e hijos y a sus hermanos Merceditas y José. c/540

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EULOGIO CRUZ MÁRQUEZ (OHIO)

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Sus primos hermanos Juan Carlos Scaramellini Guerreo y María Susana Burgos, junto a sus hijos Juan Carlos y Laura, Edelmira, Milagros, Susy e Inés y su nieta Jazmín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso. c/538

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EULOGIO CRUZ MÁRQUEZ (OHIO)

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Sus hermanos políticos Eduardo, Susana y Juan Carlos, Mara, Nancy, Ángela y Marcelo y sus sobrinos Rodrigo, Jimena, Eduardito, Quique, Juanky, Edel, Milagros, Susy, Inés, Denise, Caio, Moia, José, Barbi, Elvi, Juan Francisco, Euge, Norita y Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso. c/538

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EULOGIO CRUZ MÁRQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Sus primos hermanos Francisco J. Scaramellini Guerrero y Marcia E. Adén, Juan Carlos Scaramellini Guerrero y María Susana Burgos, María Esther Scaramellini Guerrero, Mario R. Branca y Mercedes R. Scaramellini Guerrero, sus sobrinos Francisco Scaramellini, Érika Ramseyer e hijos, Juan Carlos Scaramellini, María Laura Díaz e hija, María Edelmira, Milagros, María Susana e Inés Scaramellini, Eduardo Willer, Esther Branca e hijos, Mercedes R. y Mario Ignacio Branca participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración por su eterno descanso.

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D. EULOGIO CRUZ "OHIO" MÁRQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. El señor Gobernador de la Provincia de Corrientes D. Juan Pablo Valdés, participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y acompaña a sus familiares en tan dolorosa perdida. c/545

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D. EULOGIO CRUZ "OHIO" MÁRQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. El Gobierno de la Provincia de Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Ex Director de Defensa Civil de la Provincia. c/545

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EULOGIO “OHIO” MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. El Vicegobernador de la Provincia Dr. Pedro Braillard Poccard participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva una oración por el descanso de su alma. c/541

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EULOGIO “OHIO” MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Pedro Braillard Poccard participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Ohio Marquéz y eleva una oración por el eterno descanso de su alma. c/542

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EULOGIO OHIO MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. El Sr. Ministro de Justicia y DDHH de Corrientes Juan José López Desimoni participa del fallecimiento de Eulogio “Ohio” Márquez. Recordándolo por su inmensa calidad humana, su compromiso y su permanente vocación de servicio. Pero sobre todo como un gran amigo entrañable. Acompañando a su familia, y seres queridos. QEPD Ohio. c/537

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EULOGIO MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Christian Portaluppi y familia participan el fallecimiento de su querido amigo y vecino, ruegan por el descanso de su alma y por resignación para todos sus seres queridos. c/534

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OHIO MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Angela Ma. Burgos de Santacruz, Marcelo Santacruz, y sus hijos Nora y Martín participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado y tío y ruegan una oración en su memoria. c/535

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EULOGIO CRUZ MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Alberto Rodríguez y su esposa Liliana Vaccaro participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso y por el consuelo y resignación de su familia y seres queridos. c/543

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EULOGIO CRUZ MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Eulogio Cruz Márquez, Director de Defensa Civil de la Provincia. Acompañamos a sus familiares, amigos y colaboradores en este difícil momento, recordando especialmente su compromiso y permanente disposición para trabajar junto a nuestra entidad y los productores rurales, particularmente durante las emergencias por incendios que afectaron a la provincia. c/544

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EULOGIO MÁRQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y Sra, participan con profundo pesar su fallecimiento, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/547

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EULOGIO CRUZ MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Sonia Ramovecchi, hijos y nietos participan con gran pena su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño.

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EULOGIO CRUZ "OHIO" MÁRQUEZ

Q.E.P.D.

Nació el 11/09/1958. Falleció el 03/06/2026. Sus correligionarios y amigos José Enrique García Enciso, Sergio Antonio Desomoni, Gustavo Alejandro Álvarez, Lucio Carlos Morel, Christian Carlos Ernesto Portaluppi y Ramón Alcides Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

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EULOGIO CRUZ MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/05/2026. Ricardo G. Leconte y María Teresa Mendiondo de Leconte y familia, participan el fallecimiento de “OHIO”, pariente afectivo, amigo sin dobleces, compañero leal en la acción política del PARTIDO LIBERAL, diligente, valiente y siempre honesto. Acompañan a sus familiares con especial emoción y ruegan por su merecido descanso en paz en el reino de los nobles de corazón.

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EULOGIO MÁRQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. El Directorio del Banco de Corrientes SA, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su eterno descanso.

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EULOGIO CRUZ MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/05/2026. Ma. Lucía Meabe de Alfonso, Ma. Graciela Meabe, José Alberto Meabe y Gloria Tassano de Meabe participan con mucha pena su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Descansa en Paz Ohio.

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EULOGIO CRUZ MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/05/2026. Adriano E. Nalda, Gabriela López Breard e hijos, Doddy Nalda y Adriano Nalda y Belen Méndez Frattini e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. c/548

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EULOGIO CRUZ MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/05/2026. El Ministro de Coordinación y Planificación de la provincia, Dr. Carlos José Vignolo, participa con pesar su fallecimiento, acompaña a su familia en este difícil momento y ruega una oración en su memoria. c/546

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EULOGIO CRUZ MARQUEZ

“OHIO”

Q.E.P.D.

Falleció el 03/05/2026. Miguel Ignacio Alegre, su esposa María Ester Guerrero Leconte, hijos y nietos, participan con pesar su fallecimiento, y acompañan a su familia en tan doloroso momento.