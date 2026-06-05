SR. EMILIO FERNÁNDEZ

SR. EMILIO FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 30/05/2026. El Sr. Rodolfo Alberto Landi y Señora participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amigo, resignación Cristiana a su familia. Elevamos una Oración por el eterno descanso de su alma y que “Brille para él la Luz que no tiene fin”.

EMILIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 31 de Mayo de 2026. Miguel Ángel Saiach y familia, participan la partida de Emilio a la casa celestial y acompañan a Elena e hijos en momentos de profundo dolor. c/520

EMILIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 30/05/2026. Lidia Romero Feris de Cotelo e hijos participan con dolor el fallecimiento de su Amigo Emilio y acompañan a su esposa Elena y a sus hijos en triste momento.

EMILIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 30/05/2026. Roberto M. Baez, Cristina Tabernero Jensen De Baez, sus hijos María Candelaria y Juan Ignacio Baez Tabernero participan con profundo pesar el fallecimiento. Acompañando a su familia, rogando por su eterno descanso.