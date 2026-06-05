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OHIO MARQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Tu esposa Nori y tus hijos Tuny, Lao y Lauti te despiden con mucho amor. Agradecemos el cariño de todos los que nos acompañaron en este largo camino. Te recordaremos siempre Chau Ohio. c/560

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EULOGIO CRUZ MARQUEZ (OHIO)

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. El Partido Liberal participan con profundo dolor, el fallecimiento de su destacado dirigente, el querido Ohio. El cual ocupó diversos cargos partidarios, como así también nos representó con destacada labor como Concejal de la Ciudad de Corrientes. Rogando una oración por si alma. c/559

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EULOGIO CRUZ MARQUEZ (OHIO)

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Eduardo Hardoy y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ohio. En este triste momento acompañan a Nori y toda la familia Marquez en este difícil momento. Ruegan una oración por su alma. c/158

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EULOGIO CRUZ MÁRQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/06/2026. Carlos Benitez Meabe y familia participan con dolor su fallecimiento y piden una oración por su alma.