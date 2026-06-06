†

CIELO ABELLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 05/06/2026. Felicitas Irigoyen de Quetglas y flia participan con hondo pesar el fallecimiento de su entrañable amiga rogando por su eterno descanso en paz y la resignación de su querida familia a la que abrazan con profunda tristeza. c/561

†

SILVIA HORTENSIA CIELO ABELLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 05/06/2026. Cielito has querido volver al cielo, tu hogar, junto a tus ángeles y a tus amores que te estaban esperando. Vuela rápido amiga querida para que nuestras lamentaciones por ya no tenerte entre nosotras, te retengan en tu camino hacia el Padre, más bien que el amor que te tenemos sostenga tu andar. Ahora ya descansas en los brazos de Jesús José y María. Tus amigas de la Promoción 70 de la Escuela Normal de Maestras.