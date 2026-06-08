MARÍA SUSANA MUTINELLI DE SÁNCHEZ FERALDO

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MARÍA SUSANA MUTINELLI DE SANCHEZ FERALDO

Q.E.P.D

Falleció el 07/06/2026. El Club de automóviles Clásicos de Corrientes participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su Presidente Cesar Sánchez Feraldo, rogando una oración por su eterno descanso. sus restos serán inhumados en el cementerio Parque del Recuerdo el día 8 de junio. C/769

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MARÍA SUSANA MUTINELLI DE SANCHEZ FERALDO

Q.E.P.D

Falleció el 07/06/2026. Guillermo Belcastro y Sra. Ana Aurora Bonpland, participan con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su amigo Cesar Sánchez Feraldo, rogando una oración en su memoria, Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque del Recuerdo el día 8 de Junio a las 17 horas. C/769