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BERNARDA FARIÑA DE GARCIA

Q.E.P.D.

Falleció el 08/07/2026 en Mercedes, Corrientes. Personal de la Delegación Corrientes del RENATRE participamos con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo, Vanina, y nos unimos a la familia y seres queridos en las oraciones por el eterno descanso de su alma.

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BERNARDA FARIÑA DE GARCIA

Q.E.P.D.

Falleció el 08/07/2026 en Mercedes, Corrientes. Mónica Arnaiz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Vanina, y acompañan a la familia y seres queridos en este triste momento. Brille para ella la Luz Eterna.