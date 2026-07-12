†

ANAHÍ GRACIELA GONZÁLEZ DAVIS

Q.E.P.D.

Falleció el 11/07/2026. El Dr. Luis Alberto Romero y su Sra. Andrea María Mendiondo, participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestra querida Juez Dra. Anahi Graciela González Davis, acompañando a su familia y elevando una oración en su memoria.

†

ANAHÍ GRACIELA GONZÁLEZ DAVIS

Q.E.P.D.

Falleció el 11/07/2026. La dirección de Archivo y Tecnología Web del Poder Legislativo participan del fallecimiento de la mamá de nuestro compañero Daniel Bagdo, acompañándolo en este doloroso momento y rogando una oración por el eterno descanso de su alma. Que brille para ella, la luz que no tiene fin.

ANAHÍ GRACIELA GONZÁLEZ DAVIS

Q.E.P.D.

Falleció el 11/07/2026. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Guillermo Horacio Semhan, los Sres. Ministros, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, Dr. Alejandro Alberto Chaín, Dr. Fernando Augusto Niz, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y el Sr. Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento de La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 4, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

ANAHÍ GRACIELA GONZÁLEZ DAVIS

Q.E.P.D.

Falleció el 11/07/26. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y Sra., participan con profundo pesar el fallecimiento de La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 4, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.