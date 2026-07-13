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ANAHÍ GRACIELA GONZÁLEZ DAVIS

Q.E.P.D.

Falleció el 11/07/2026. La dirección de Archivo y Tecnología Web del Poder Legislativo participan del fallecimiento de la mamá de nuestro compañero Daniel Bagdo, acompañándolo en este doloroso momento y rogando una oración por el eterno descanso de su alma. Que brille para ella, la luz que no tiene fin. c/713

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ANAHÍ GRACIELA GONZÁLEZ DAVIS

Q.E.P.D.

Falleció el 11/07/2026. María de las Mercedes Andino de Fernández, Alfredo Vicente Fernández junto a sus hijos, con mucho pesar participan el Camino al Reino de los Cielos de nuestra querida Amiga Graciela, acompañando con inmenso cariño a Daniel y los chicos en este momento de gran dolor. Siempre te recordaremos Graciela. C/709

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ANAHÍ GRACIELA GONZÁLEZ DAVIS

Q.E.P.D.

Falleció el 11/07/2026. Los integrantes del Juzgado Civil y Comercial Nro. 4 participan con profundo pesar del fallecimiento de quien no solo supo ser una excelente Juez, sino también madre, amiga, compañera y guía, y acompañan a su familia con el amor de siempre elevando una oración por el alma de la Dra. Graciela, para que en paz descanse. C/708

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ANAHÍ GRACIELA GONZÁLEZ DAVIS

Q.E.P.D.

Falleció el 11/07/2026. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa con profundo pesar el fallecimiento de su asociada – Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 4 – de esta ciudad. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y digna resignación a sus familiares.