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DR. HÉCTOR RAÚL CORNEJO
Q.E.P.D.
Falleció el 14/07/26. El Vicegobernador de la provincia Dr. Pedro Braillard Poccard participa con pesar su fallecimiento. Eleva una oración por el descanso de su alma. c/736
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HÉCTOR RAÚL CORNEJO
Q.E.P.D.
Falleció el 14/07/26. María Beatriz Lombardo de Taglialegne y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Piti, hijos y nietos, elevando plegarias al Cielo. c/738
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HÉCTOR RAÚL (NEGRO) CORNEJO
Q.E.P.D.
Falleció el 14/07/2026. Juan José Lertora (a) participa con tristeza el fallecimiento de su querido amigo y ex compañero del Colegio Nacional promoción 1962 y envía sus sentidos pésames a familiares y amigos en Corrientes. c/740